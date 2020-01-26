AA

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki depremde kardeşini kaybeden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü fotoğraf yürekleri dağladı. Doğanyol ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin yıkılması sonucu evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Kara (49) hayatını kaybetti. Kara'nın cesedi, evin enkazından AFAD ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

FOTOĞRAFI YÜREK DAĞLADI

AA'da yer alan habere göre depremde kardeşini kaybeden 57 yaşındaki Basri Kara'nın döktüğü gözyaşının objektife yansıması yürekleri burkarken, özellikle 21 yıl önce Düzce depreminde çekilen "simge" fotoğrafı akıllara getirdi.

"EKMEK TAŞIYAN AMCA'YI HATIRLATTI

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 12 Kasım 1999'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde, 845 kişi hayatını kaybederken, 5 bine yakın insanımız yaralanmıştı. Depremin ardından ise evine ekmek götüren kasketli yaşlı bir amcanın gözyaşını silme karesi hafızalara kazınan fotoğraf olmuştu.

"İÇİM YANIYOR" DİYE KONUŞTU

Evinde taziyeleri kabul eden depremzede Kara, yaptığı açıklamada, depremin ardından kardeşine bakmak için evine gittiğini ve enkazla karşılaştığını söyledi. Kardeşinin evinin yerle bir olduğunu gördüğünü anlatan Kara, "İçeriden bağırıyorlardı. Kardeşimin çocuğu yıkılan direğin dibinde, kardeşim kirişin dibinde kalmıştı. Evin enkazından en son kardeşimi çıkardılar. Kardeş, hiçbir şeye benzemiyor. İçim yanıyor" diye konuştu.