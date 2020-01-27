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HaberlerGündemSon dakika Elazığ depremi! 20 kişi kurtarılmıştı! Kontrollü biçimde o apartman yıkıldı!

20 kişi kurtarılmıştı! Kontrollü biçimde o apartman yıkıldı!

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından enkazından 20 kişinin sağ olarak çıkarıldığı, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı Dilek Apartmanı, yıkılma riskine karşı ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı

Elazığ depremi
HABERTURK.COM

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezindeki Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı, arama kurtarma haberleriyle gündeme gelmişti.

20 KİŞİ SAĞ ÇIKARILMIŞTI

İki büyük bloğun tam ortasında yer alan ve 22 saniye süren depremde yıkılan Dilek Apartmanı'nın enkazından 20 kişi sağ olarak çıkartılırken 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

EKİPLER TARAFINDAN YIKILDI

İşte o apartman bugün saat 11.30 sıralarında yıkılma riski nedeniyle kontrollü olarak ekipler tarafından yıkıldı. Kameraya da yansıyan görüntülerde binanın yıkımının ardından ortalık bembeyaz bir toz bulutuyla kaplandı.

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