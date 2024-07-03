Çorum'da emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öldü
Çorum'da arazi sulama kavgası dehşetle sonuçlandı. Olayda emekli polis memuru Ahmet Y., tartıştığı 3 kişiye ateş açtı. Olayda Ramazan ve oğlu Servet Y. hayatını kaybetti
Çorum'un Sungurlu ilçesinde emekli polis memurunun silahla ateş ettiği bir kişi ile bu kişinin bir oğlu öldü, diğeri yaralandı.
AA'da yer alan habere göre emekli polis memuru Ahmet Y. ile arazi sulama nedeniyle husumetli olduğu Ramazan ile oğulları Servet Özcan ve Fırat Y. arasında Cevheri Mahallesi'nde tartışma çıktı.
BEYLİK TABANCASIYLA ATEŞ AÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Y, beylik tabancasıyla ateş ederek baba ve 2 oğlunu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan ve oğlu Servet Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahmet Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.