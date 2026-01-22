En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Meclisten geçti mi?
Asgari ücret sonrası memur ve emekli zammı belli olurken en düşük emekli maaşı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. En düşük emekli maaşı yüzde 18,48 oranında artırılması gündemdeydi. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Meclisten geçti mi? En düşük emekli maaşı hesaplara ne zaman geçer?
Ocak ayı itibariyle en düşük emekli maaş zammı gündemde yer alıyor. 3.119 TL'lik farkın ödeme tarihine ilişkin detaylar en düşük emekli maaşın yürürlüğe girmesiyle belli oldu. Peki en düşük emekli aylığı ne zaman ve ne kadar yatacak?
EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMI MECLİS'TEN GEÇTİ
TBMM'de en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi kabul edildi.
En düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik TBMM'den geçen kararın bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre, en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL’ye yükseltilecek. Mevcut durumda 4 milyon 11 bin emekli bu düzenlemeden yararlanıyor.
3.119 TL'LİK ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SSK emeklileri maaş ödemelerini 17 Ocak itibariyle almaya başladı. En düşük emekli aylığı alanlara ödemeler zamsız olarak 16.881 TL olarak yatırıldı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 3.119 TL'lik zam farkı için ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
SSK 4A ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.