Üst üste kazandığı iki şampiyonluğa yenilerini eklemek isteyen ve bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde hız kesmiyor! Daha önce Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bir transferde daha sona yaklaştı! DHA'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.

Habere göre dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Emre Mor, bugün Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. 21 yaşındaki oyuncu, görüşmenin ardından sarı kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE KAP AÇIKLAMASI BEKLENİYOR!

Galatasaray'ın transferi bitirmek için Celta Vigo yöneticileri ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Genç futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutması ve sarı-kırmızılı kulübün transferi, kısa bir süre içerisinde KAP'a bildirmesi bekleniyor.

EURO 2016 öncesinde Avrupa'nın sayılı yetenekleri arasında gösterilen ve turnuva öncesinde Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, 2017 yazında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'ya transfer olmuştu. 21 yaşındaki futbolcu İspanyol ekibinde beklentilerin altında kaldı ve La Liga'da çıktığı 33 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.