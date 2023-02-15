Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taha Duymaz hakkında Dilan Polat açıklama yaptı! İşte fenomen ismin son durumu

Instagram platformunda çektiği yemek tarifi videolarıyla gönüllere taht kuran fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay’da enkaz altında kaldı. Enkaz çalışmalarını ilk günden beri yakından takip eden fenomen Dilan Polat ise konuyla ilgili son durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Son dakika: Enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat açıklama yaptı! İşte fenomen ismin son durumu

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem, 10 ilde ağır hasara neden oldu. Instagram’da çektiği yemek videoları sayesinde fenomen hale gelen ve 1.5 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz ise kardeşleri ve halasıyla birlikte göçük altında kaldı. Üzücü haber Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz’dan gelirken, sosyal medyada 4.7 milyon takipçisi olan Dilan Polat ise Taha için yardım çağrısında bulunmuştu. Hataylı ünlü isim CZN Burak ise bölgeye vinçler getirtmiş ve olay yerinden sık sık canlı açıklamalar yapmıştı. Dilan Polat’tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.
  • Son dakika: Enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat açıklama yaptı! İşte fenomen ismin son durumu

    Sosyal medya hesabında 4.7 milyon takipçisi olan fenomen Dilan Polat, depremden sonra Hatay'a gitmiş ve Taha'nın enkaz haline dönen evinin önünde açıklamalarda bulunmuştu. Söylenilene göre Taha Duymaz, deprem günü kendi evinde değil, kardeşi Melek ve Umut ile halasının evindeydi. Konuyla ilgili Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullanmıştı.
  • Son dakika: Enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat açıklama yaptı! İşte fenomen ismin son durumu

    Deprem olduğu andan beri Taha'nın enkaz altından kurtarılması için birçok çaba sarfeden Dilan Polat sosyal medya hesabından konuyla ilgili son durum açıklaması yaptı.
  • Son dakika: Enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat açıklama yaptı! İşte fenomen ismin son durumu

    Dilan Polat, paylaşımında Taha'nın evinin son halini yayınlayarak altına; “Son hali. Ne kadar çok kazınma olmuş ben gittiğimden beri” notunu düştü.
  • Son dakika: Enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat açıklama yaptı! İşte fenomen ismin son durumu

    Dilan Polat, Taha Duymaz ile ilgili çıkan iddialara karşı da sessiz kalamadı. Fenomen isim paylaştığı hikayesinde; "Asılsız iddialara tamah etmeyin. Öyle bir şey yok kardeşim. İnsanlar bu enkaz altında değil diye düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Çocuk nereden bilecek de deprem olacağını organize edecek. Yapmayın. Evet bir şey var ama ablasını yadırgadığım şeyler var. Karışık...” sözlerine yer verdi. 
  • Son dakika: Enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat açıklama yaptı! İşte fenomen ismin son durumu

    Polat bir diğer açıklamasında ise “Zeynep abladan aldığın haberleri paylaş diyen takipçilere ithafen şunu söyleyeyim, ben aldığım her bilgiyi burada paylaşamam. Evet ufak tefek şeyleri yansıtmaya çalıştım. Burada her şeyden önemli olan can, canlar. Empoze olduğumuz şey bu. Anlıyorum sizi, ben bu durumu çok fazla öne çıkardım. Ama ben aldığım her şeyi burada paylaşamam. Dua edelim, bakın mucizeler yaşanıyor hala.” dedi.
  • Son dakika: Enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat açıklama yaptı! İşte fenomen ismin son durumu

    "AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

    Günlerdir kendisinden haber alınamayan ve enkazın altından çıkıp çıkmadığı da kesinleşmeyen fenomen Taha Duymaz’ın geçtiğimiz yıllarda çektiği bir videosu da gündem oldu. 19 yaşındaki genç ismin “Gelecekteki planların ne?” sorusu üzerine söylediği sözleri yürekleri dağladı. Duymaz soruya; "Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" yanıtını verdi.
  • Son dakika: Enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat açıklama yaptı! İşte fenomen ismin son durumu

    Taha Duymaz hayalini ise “ Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.
  • Son dakika: Enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat açıklama yaptı! İşte fenomen ismin son durumu

    19 yaşında olan Taha Duymaz 12 kardeş sahibiydi. Arabaya binemediği için köyünden fazla dışarı çıkmadığını belirten Duymaz, deprem günü kardeşi Melek ve Umut ile birlikte halasının evindeydi. 
  • Son dakika: Enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat açıklama yaptı! İşte fenomen ismin son durumu

    Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşayan Taha Duymaz, 4. sınıftan sonra maddi imkansızlıklar sebebiyle okulu bırakmıştı.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.