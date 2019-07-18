Bugün ne oldu?

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Erbil emniyeti yetkilileri dün Erbil'deki bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyla ilgili olarak Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ'ın 'baş şüpheli' olarak arandığını duyurdu.

1 HAFTADA ÜÇ KEZ PKK KAMPINI ZİYARET ETMİŞ

Bölücü terör örgütü PKK'lı olduğu tespit edilen Mazlum Dağ'ın saldırıyı planlayan 3 kişiden biri olduğu öğrenildi. Dağ'ın eylem öncesinde bir hafta içinde 4 kez PKK'nın Mahmur'da bulunan kampına gittiği tespit edildi.

KÜRT YÖNETİMİ MAZLUM DAĞ'IN PEŞİNDE

Saldırıyla ilgili 11 kişi sorgulanırken Kuzey Irak Kürt yönetimi Terörle Mücalele ekipleri birinci derece araman kişi Mazlum Dağ peşinde olduğu belirtildi. Erbil güvenlik birimleri 2 saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.