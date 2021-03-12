Ermenistan Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Rus İnterfax haber ajansının, yerel Hraparak gazetesine dayandırdığı habere göre Sarkisyan'ın tedavisinin sürerken, hayati tehlikesinin olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Sarkisyan son olarak Başbakan Paşinyan ile anlaşmazlığa düşmüş ve Paşinyan'ın genelkurmay başkanlığı görevine atadığı Artak Davtyan'ın atamasını onaylamamıştı.

Başbakan Paşinyan, bir önceki genelkurmay başkanını hükümete verilen muhtıra sonrası görevden almış ancak bu karar Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından iki kere veto edilmişti.