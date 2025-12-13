Ertuğrul Doğan yönetimi ibra edildi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, borçların sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalarda son aşamaya geldiklerini belirterek, camiaya birlik çağrısında bulundu.

Doğan, "Tüm enerjimizi birbirimize karşı değil, birbirimizi yukarıya taşıyacak şekilde kullanmalıyız" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili kulübün net borcunun ise 3 milyar 698 milyon TL olduğu açıklandı.

Trabzonspor 80. Olağan Genel Kurul Toplantısı KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman'ın yanı sıra kongre üyeleri katılım sağladı. Divan başkanlığını Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören'in yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, bordo-mavili kulübün faaliyet, idari ve mali raporlarını okurken, Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Keskin ise kulübün net borcunun 3 milyar 698 milyon 204 bin TL olarak açıkladı.

Keskin'in konuşmasının ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, genel kurulda yaptığı konuşmada kulübün mali yapısına ve sportif atmosfere ilişkin önemli mesajlar verdi. Borçların sürdürülebilir hale getirilmesi için yürütülen çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Doğan, temel hedeflerinin Trabzonspor ekonomisini kalıcı biçimde ayağa kaldırmak olduğunu vurguladı. Bordo-mavili kulübün borçlarının rakiplerle kıyaslanmaması gerektiğini ifade eden Doğan, gelir-gider dengelerinin farklılığına dikkat çekti. Doğan, "Trabzonspor'un borçlarını rakipleriyle kıyaslamamak lazım. Çünkü gelir-gider kalemleri farklı. Son 29 yılda arazi konusunda rakiplerimiz bizden daha iyi çalışmış. Biz yeni yeni bu arazileri bünyemize katıyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi için sabit gelir getirecek projeleri hayata geçirmeliyiz. Bu projelerle yıllık 50 milyon dolar sabit gelir hedefliyoruz" dedi.