        Haberler Gündem Esenyurt'ta fabrikada yangın

        Esenyurt'ta fabrikada yangın

        Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 01:01 Güncelleme: 31.12.2025 - 01:51
        Esenyurt'ta bir kahve firmasına ait fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bir kahve firmasına ait fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kamp yaptıktan sonra kaybolan Elif Kumal için Kapıdağ didik didik aranıyor

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptıktan sonra sevgilisi ile tartışan ve adeta sırra kadem basan 33 yaşındaki Elif Kumal için adeta seferberlik ilan edildi. Jandarma timleri, AFAD timleri, itfaiye ekipleri ve UMKE ekipleri Kapıdağ Yarımadası'nı adeta didik didik ederek titiz çalışma yürütüyor. Elif Kumal'dan ise henüz bir iz yok. (IHA)

