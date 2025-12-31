Esenyurt'ta fabrikada yangın

Kamp yaptıktan sonra kaybolan Elif Kumal için Kapıdağ didik didik aranıyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptıktan sonra sevgilisi ile tartışan ve adeta sırra kadem basan 33 yaşındaki Elif Kumal için adeta seferberlik ilan edildi. Jandarma timleri, AFAD timleri, itfaiye ekipleri ve UMKE ekipleri Kapıdağ Yarımadası'nı adeta didik didik ederek titiz çalışma yürütüyor. Elif Kumal'dan ise henüz bir iz yok. (IHA)