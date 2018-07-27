Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 2016 ABD başkanlık seçim kampanyası sırasında Başkan'ın, Demokrat Parti adayı Hillary Clinton hakkında bilgi alınması için Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile yapılan görüşmeyi onayladığını iddia etti.

Haziran 2016'da Donald Trump büyük oğlu Trump Jr, damadı Jared Kushner ve seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, Hillary Clinton ile ilgili zararlı bilgilere sahip olduğunu iddia eden Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile New York'taki Trump Tower'da buluşmuştu.

Söz konusu toplantıdan haberi olmadığını ifade eden Trump, "Oğlumun Rus avukatla yaptığı görüşmeden habersizdim, bunu yeni öğrendim" demişti. Ancak Cohen, Trump'ın Rus avukatın görüşme teklifinden önceden haberi olduğunu ve görüşme onayladığında, Trump'ın yanında olduğunu ileri sürdü.

Cohen ayrıca, Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'e ifade vermeye hazır olduğunu açıkladı.

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