        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eski nişanlısını ve 2 çocuğunu bıçakla yaraladı | Son dakika haberleri

        Eski nişanlısını ve 2 çocuğunu bıçakla yaraladı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir adam tartıştığı eski nişanlısı ve nişanlısının 2 kızını bıçakla yaraladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 11:13 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:41
        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir adam tartıştığı eski nişanlısı ve nişanlısının 2 kızını bıçakla yaraladı.

        NİŞAN ATMA MESELESİNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre,ilçeye bağlı Gazibeyli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.G. ile eski nişanlısı C.P. arasında nişan atma meselesinden dolayı tartışma çıktı.

        ESKİ NİŞANLISI VE 2 KIZINA BIÇAKLA SALDIRDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eski nişanlısı C.P. ve 2 kızına bıçakla saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        Aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan anne ve 2 kızı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, A.G. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

