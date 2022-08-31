Eski sevgiliye tehditte gözaltı kararı! 0:00 / 0:00

DHA

Bahçelievler'de eski kız arkadaşı Melek Bezaroğlu´nu (31) tehdit eden Mustafa K.(39), polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre, şüphelinin Bezaroğlu´nun şikayeti üzerine daha önce de gözaltına alındığı ancak adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.



MUSTAFA K.'NIN TUTUKLANMASI İSTENDİ Bahçelievler´de yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Mustafa K.'nın kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği Mustafa K.'nın tutuklanmasını istedi.