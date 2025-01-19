İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de Eslem Teker'in (12) köpek saldırısında ölümüne ilişkin, "Olayla ilgili bakanlığımız tarafından derhal mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker'in tarifsiz acısını yaşıyoruz. Olayla ilgili bakanlığımız tarafından derhal mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.