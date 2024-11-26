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        Haberler Gündem Güncel ESPERANZA B gemisi yan battı! Personel tahliye ediliyor | Son dakika haberleri

        ESPERANZA B gemisi yan battı! Personel tahliye ediliyor

        Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi için tahliye işlemi başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 21:21 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:00
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        ESPERANZA B gemisi yan battı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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