Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Son dakika... Eşref Kolçak hayatını kaybetti

HABERTURK.COM / Ajanslar

Gemlik'te oturan ve önceki hafta evinde rahatsızlanan sanatçı Eşref Kolçak Gemlik Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti

Eşref Kolçak

Türk sinemasının usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak uzun zamandır akciğerlerinin su toplaması sebebiyle tedavi görüyordu. Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Kolçak yeniden rahatsızlanınca Gemlik Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Kolçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ YARIN

Usta sanatçının Eşref Kolçak'ın cenazesinin, salı günü Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi.

EŞREF KOLÇAK KİMDİR?

Eşref Kolçak Erzurum, İsprili'dir ve 28 Ocak 1927 tarihinde doğmuştur. 1941 yılında İstanbul’a geldi. Kasımpaşa’da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü’nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa’da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.

1944 yılında Atilla Revü Opereti’nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı “Fedakar Ana” filmi olmuştur. 1950’li ve 60’lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı seyircilerin karşısına

Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz),Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman F. Seden) önemli filmerinden bazılarıdır.

Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak 20 Temmuz 2017’de hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Demet Akbağ'dan iki ay sonra bir ilk - Magazin haberleri
MAGAZİNDemet Akbağ'dan iki ay sonra bir ilk
Meryem Uzerli annesi Ursula Uzerli'nin doğum gününü kutladı
MAGAZİNÜç kuşak bir arada! Meryem, annesi ve kızı
Engin Hepileri ile Beyza Şekerci çiftinden pazar pozu
MAGAZİNÜnlü çiftten pazar pozu
Fulya Zenginer gülleriyle geziyor - Magazin haberleri
MAGAZİN"El alem görsün ne arkadaşlar var"
Tolgahan Sayışman: Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an
MAGAZİN'Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an'
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı bir arada - Magazin haberleri
MAGAZİNDavete birlikte katıldılar
Buse Varol: 4 çocuk istiyorum, Alişan'ı ikna edemiyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN'4 çocuk istiyorum, ama ikna edemiyorum'
İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli? İrem Derici'den Galatasaray'a şampiyonluk şarkısı!
MAGAZİNİrem Derici kimdir?
Sevda Demirel'den Hande Ataizi'ne: Klibimde oynamalısın - Magazin haberleri
MAGAZİN'Klibimde oynamalısın'
Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİNKerem'den Serenay açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X