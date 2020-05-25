Euroleague ve Eurocup'ta 2019/20 sezonu koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Bu sezon şampiyon belirlenmeyecek. Euroleague'de 2020/21 sezonu aynı 18 takımla oynanacak.
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