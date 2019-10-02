Eylül ayında ihracat 15 milyar 220 milyon dolar, 9 aylık ihracat 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. İthalat 16 milyar 961 milyon dolar, 9 aylık ithalat 153 milyar 913 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mersin’de eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Pekcan, "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar oldu. Miktar bazında ihracatımız yüzde 19,8 artmış değer bazında ise 2,6 artmış .Fiyatlarımız dünyadaki genel trende göre düşmüş. Dolar Euro paritesinin etkisi de var. 9 Aylık ihracat verilerimizde olumlu bir artış trendimiz devam ediyor. Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur." dedi.

Pekcan, "Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli." diye konuştu.