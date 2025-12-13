Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Eyüp Sultan Camisi'ndeki 556 yıllık ağaç devrildi | Son dakika haberleri

        Eyüp Sultan Camisi'ndeki 556 yıllık ağaç devrildi

        Eyüp Sultan Camisi'nin avlusunda bulunan 556 yıllık tarihi ağaç, sabah saatlerinde devrildi. Avluda kimsenin olmaması faciayı önledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 12:46 Güncelleme: 13.12.2025 - 12:46
        Eyüp Sultan Camii avlusunda bulunan ağaç bu sabah saatlerinde devrildi. O esnada avluda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, ağacın devrildiği alan havadan görüntülendi.

        Eyüp Sultan Camii avlusunda ağaç, demir korkulukların üzerine devrildi. O anlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

        556 yıllık bir geçmişe sahip olan Eyüp Sultan Camii'nin bahçesinde bulunan ağaç, köklerinden sökülerek avludaki korkulukların üzerine yaslandı.

        Gövdesinden kopan dallar ise cami avlusuna düştü. Avluda ağacın bulunduğu alana bariyerler konularak önlem alındığı görüldü. Ağacın devrildiği alan ise havadan görüntülendi.

