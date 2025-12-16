Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilen Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda Altaylı'nın sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suikaste kurban gidebileceği veyahut öldürüleceği yönünde tehdit içerdiği ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi.

İHA'nın haberine göre; gazeteci Fatih Altaylı hakkında kendisine ait Youtube hesabında 20 Haziran günü yaptığı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istenmişti. 26 Kasım günü görülen karar duruşmasında Fatih Altaylı ‘Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SUİKASTE KURBAN GİDEBİLECEĞİ YÖNÜNDE TEHDİT İÇERİYOR"

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda, "Bak bu milletin yakın geçmişinden de söz etmiyorum uzak geçmişine bak abi bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir az uz değildir öldürülen suikaste kurban giden Osmanlı padişahı suikast demeyelim de komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen şimdi o yüzden öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçebilir ya da vazgeçmiş gibi görünür ama seçme hakkının elinden alınmasından hoşlanmaz o yüzdendir ki burada hakiki bir diktatörlük kurma hayali olanlar asla kuramazlar tam kurduklarını zannederken bir de bakarlar ki kuramamışlar ve tam aksine bu onların da lehine de olmaz" şeklindeki cümlelerinin katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suikaste kurban gidebileceği veyahut öldürüleceği yönünde tehdit içerdiği belirtildi.

"SÖYLEMLERİ DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Sanık Altaylı'nın videoyu Youtube isimli uygulama üzerinden herkese açık bir şekilde paylaştığı ve paylaştığı kanalın abonesinin bir milyonun üzerinde olduğu ve söz konusu video içeriğinin yüzbinlerce izlendiği de gerekçeli kararda belirtildi. Sanığın söylemlerinin nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet oluşturmaya yönelik olan ifadeler kapsamında kaldığı düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği gerekçeli kararda aktarıldı.