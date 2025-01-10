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        Fatih Erbakan: Bir an önce seçim sandığını milletin önüne koymak gerek

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz kendisine bu sefalet maaşlarını reva gören iktidara gerekli cevabı sandıkta verecek. Bu sebeple bir an önce seçim sandığını milletin önüne koymak, yapılacak bir erken seçimle bu haksızlıklardan kurtulmak gereklidir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:12
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        Erbakan'dan erken seçim çağrısı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bir an önce seçim sandığını milletin önüne koymak, yapılacak bir erken seçimle bu haksızlıklardan kurtulmak gereklidir. Milletimizi adil bir paylaşım ve adil bir yönetim için milli görüşün adresi Yeniden Refah Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz" dedi.

        Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından memur ve emeklilere yapılan zam oranlarına yönelik açıklama yaptı.

        Erbakan açıklamasında, “Bilindiği üzere iktidar SGK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşını yüzde 15,75 zam ile 14 bin 469 lira olarak açıkladı. Memur ve memur emeklisinin yüzde 11,54'lük maaş zammına itirazını ve feryadını duymayan iktidar, SGK ve Bağ-Kur emeklilerini de duymadı. Bu açıklama ile vurdumduymaz bir iktidarla karşı karşıya olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır.

        Bugün ülkemizde açlık sınırı 23 bin 256 lira, yoksulluk sınırı ise 71 bin 48 lira olmuş. Bu gerçeklik karşısında yoksulluk sınırı şöyle dursun açlık sınırı altında kalmış maaşları milletimize reva görenler bir de üstüne 'hayırlı olsun' tebriğinde bulunanlar, milletimizin değil haksız yere zenginleşenlerin iktidarı olmuştur. İktidar, paylaşımda adalet ilkesinden sapmıştır. Tüm bu asil ilkeler yerine haksız zenginleşme, kamu malını israf etme ve önce imtiyazlar anlayışını getirmiştir.

        Milletimiz kendisine bu sefalet maaşlarını reva gören iktidara gerekli cevabı sandıkta verecek. Bu sebeple bir an önce seçim sandığını milletin önüne koymak, yapılacak bir erken seçimle bu haksızlıklardan kurtulmak gereklidir.

        54. Hükümet döneminde bilhassa ezilen dar gelirli milyonlara yapılan yüzde 120 ile yüzde 325 arasındaki maaş zamlarını ve içinde bulunduğumuz 2025 yılında da bu zamları milletimize verebilmenin mümkün olduğunu hatırlatıyoruz. Milletimizi adil bir paylaşım ve adil bir yönetim için milli görüşün adresi Yeniden Refah Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz.

        Ezilenlerin taleplerine karşı kör sağır ve vurdum duymaz olmuş iktidara ise, 'artık miadınız doldu, milletimizden koptunuz, haksız şekilde zenginleşenlerin, imtiyazlıların partisi oldunuz, artık gitme vaktiniz geldi' diyoruz. Her şeyin bir vakti vardır. İktidar için artık gitmenin vakti gelmiştir. Artık vakit tamamdır. Aziz milletimizin selameti için Millî Görüş'ün, adil düzenin ve elbette Yeniden Refah'ın vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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