Merhum Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan, yeni bir parti kuracağını açıkladı. ''Buyurun başlıyoruz'' başlıklı bir mesaj yayımlayan Fatih Erbakan, yeni partiyi 23 Kasım'da kuracaklarını duyurdu.



Necmettin Erbakan'ın da sık sık kullandığı ''Bir çiçekle bahar olmaz, ancak her bahar bir çiçekle başlar'' sözü ile çağrısını yaparak, yola çıktıklarını ifade eden Fatih Erbakan mesajına, ''1969 yılılnda tüm insanlığın kurtuluşu için yola çıkan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın doğum günü ve milletimizin yeniden dirilişinin başlangıcı olan 29 Ekim'de; Milli Görüş Hareketine ikinci baharını yaşatmak, milletimizin ve 7 milyar insanın kurtuluşunu ve selametini temini etmek için yola çıkan kutlu kervanın müjdesini milletimize, İslam Alemi'ne ve tüm insanlığa veriyoruz Elhamdülilllah...'' ifadelerini kullandı.



Yeni kurulacak partinin 23 Kasım 2018 Cuma günü olacağını da mesajında paylaşan Erbakan, Milli Görüş vizyonuyla devam edeceğini de belirtti.

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