İHA

İzmir'de, edinilen bilgilere göre, kaza, E87 Karayolu Menemen istikametinde meydana geldi. Ozan Çavuşoğlu (28),yol kenarından yaya olarak Menemen’e istikametine doğru yürüdüğü esnada bir aracın çarpmasıyla metrelerce savruldu. Bu sırada seyir halinde olan iki araç da Çavuşoğlu'na çarptı.

POLİS, ÇARPAN SÜRÜCÜLERİ ARIYOR

İHA'da yer alan habere göre talihsiz kaza sonucunda genç adam yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, polis tanık beyanlarından yola çıkarak çarpan sürücüleri bulmak için çalışma başlattı.