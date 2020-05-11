Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika feci kaza... FSM Köprüsü girişinde kaza! - Haberler
ABONE OL

FSM Köprüsü girişinde kaza!

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde seyir halinde olan kapalı kasa kamyonet sürücüsü, motosikletliye arkadan çarptı. Bariyerlere çarparak yere savrulan sürücü ağır şekilde yaralandı

trafik kazası
İHA

İstanbul'da bu sabah saat 08.30 sıralarında FSM Köprüsü girişi Ankara istikametinde, bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre kapalı kasa kamyonet ile seyreden sürücü, motosiklete arkadan çarptı. Çarpma sonucu hakimiyetini kaybeden sürücü Mahmut Necati K. bariyerlere çarparak yere savruldu. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosikletli kanlar içerisinde kaldı.

OLAY YERİNDE ÖNLEM ALINDI

İHA'da yer alan habere göre çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde önlem alarak ikinci bir kazayı sebebiyet vermemek için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri ise ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Müdahalenin ardından sürücü sedyeye alınarak tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi. Öte yandan olay yerinde bir süre inceleme yapan polis, tutanak tuttuğu kazayla ilgili çalışma başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Düğün salonları son dakika! Düğün salonları ne zaman açılır? 2020 Düğünlerle ilgili genelge çıktı mı?
GÜNDEMDüğün salonları ne zaman açılır?
Yargıtay'dan Demirtaş tebliğnamesi - Haber
GÜNDEMYargıtay'dan Demirtaş tebliğnamesi
Kuaförler saat kaçta açılacak? Berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri 2020
GÜNDEMKuaförler saat kaçta açılacak?
DİKKAT! Son dakika haber! Nilüferleri koparmanın cezası 146 bin TL - Haber
GÜNDEMKoparmanın cezası 146 bin TL
Son dakika trafikte son durum! Trafik yoğunlaştı! - Haberler
GÜNDEMYollara döküldük! Trafik yoğunlaştı!
Hayvan otlatma kavgası cinayetle bitti
GÜNDEMHayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündem: Yeni adımlar - Haber
GÜNDEM'Yeni normal'de yeni adımlar!
YAZ GELİYOR! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar artıyor - Haber
GÜNDEMYaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor
İzmir'de alışveriş merkezine pompalı saldırı
GÜNDEMİzmir'de AVM'ye pompalı saldırı
EBA TV canlı yayın ders İZLE 11 Mayıs! Yeni ders programı TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders izle
GÜNDEMEBA TV canlı yayın derslerini izleyin

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X