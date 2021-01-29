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Ağaca çarptı, bu hale geldi! 5 genç işe gidiyordu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki feci kazada ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü. Otomobildeki gençlerden Emre Başol ve Sergen Metin kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile 2 genç yaralandı. Gençlerin çalışmak için çiçek serasına gittikleri öğrenildi

FECİ KAZA! Son dakika: İçinde 5 genç vardı, bu hale geldi! 2 ölü 3 yaralı
İçinde 5 genç vardı, bu hale geldi!
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AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ödemiş'ten Kayaköy Mahallesi'ne giden Erhan Abacı (23) idaresindeki 35 SH 605 plakalı otomobil, Demircili Mahallesi Tahtacıkuyu mevkiinde yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

Otomobildeki Emre Başol (23) ve Sergen Metin (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Arabacı, Onur Karahayıt (24) ve İsmail Tosun (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demircili Mahallesi Muhtarı Ülkü Coşkun, gazetecilere, kaza haberini duyunca olay yerine gittiklerini söyledi. Coşkun, "Otomobil adeta demir yığınına dönmüş durumdaydı" dedi.

Öte yandan, otomobildeki 5 kişinin çalışmak için çiçek serasına gittiği öğrenildi.

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