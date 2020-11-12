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Mersin’de 24 yaşındaki Burak Şahin, bir saat arayla aynı yerde yaptığı ikinci trafik kazasında yaşamını yitirdi. Şahin’in, ilk kazada aracıyla ikinci kazada ise motosikletiyle çarptığı telefon direği ölümüne neden oldu.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre Burak Şahin, cumartesi günü çiftçi babası Alaattin Şahin’e ait araçla şehir merkezine gidiyordu. Merkez Mezitli ilçesinde ise iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yol kenarındaki telefon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan direk yola savruldu.

Burak Şahin, hafif sıyrıklarla atlattığı kazada hasar gören aracını yaptırmak üzere mahalledeki tamirciye götürdü. Tamircinin parça alımı için para istemesi üzerine Şahin, telefonla yanına çağırdığı motosikletli bir arkadaşı ile Doğulu Mahallesi'ndeki evine gitti.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZADA ÖLDÜ

Evinden aracının tamiri için aldığı parayı tamirciye ulaştırmak isteyen Burak Şahin, akşam saatlerinde bu kez kendisine ait motosikletiyle yola çıktı. Şahin, ilk kaza yaptığı yere savrulan ve bir bölümü asfalt yolda kalan aynı telefon direğine bu kez motosikletiyle çarparak asfalt zemine düştü ve metrelerce savruldu.

Ağır yaralanan Burak Şahin, ambulansla kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Burak Şahin, pazar günü gözyaşları içinde Doğulu Mahallesi'nde toprağa verildi.

"HAYRETLER İÇİNDE KALDIK"

Böylesi bir kazayı ilk kez duyduğunu belirten gencin akrabası Bahattin Şahin, kaza yerindeki telefon direğini göstererek “Kaza olduktan sonra durumu öğrendik. Gittiği tamirci ve onu köye getiren arkadaşıyla konuştuk. Bir saat arayla aynı yerde aynı direğe çarpmasına hayretler içinde kaldık.

Bu yolda eğer yeterli ölçüde ışıklandırma olmuş olsaydı, bu kaza belki de yaşanmayacaktı. Karanlık olduğu için ilk kazada yola bir kısmı yola düşen telefon direğini fark edemeyince çarpmış. Yetkililerin konuya duyarlılık göstererek yolun ışıklandırmasını yeterli hale getirmesini istiyoruz” dedi.