FED faiz kararını açıkladı Haziran 2025! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?
ABD Merkez Bankası (FED) haziran ayı faiz kararını açıkladı. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen FED faiz toplantısında çıkan faiz kararı, küresel piyasalar tarafından yakından takip edildi. Haziran ayı Fed faiz kararının açıklanmasının ardından gözler FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, "FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?" İşte, 2025 Haziran ayı FED faiz kararı...
Son dakika... FED haziran ayı faiz kararı açıklandı. İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler, Küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyordu. Peki, "FED faiz kararı ne oldu, ABD Merkez Bankası faizleri düşürdü mü, sabit mi kaldı?" İşte 2025 FED faiz toplantısında çıkan faiz kararı...
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Fed beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. Böylece 4 toplantı üst üste 'pas' dedi
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
FED NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece 2025'in ilk üç toplantısını da pas geçmiş oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
FED TUTANAKLARI "TEMKİNLİ BİR YAKLAŞIM" BENİMSENDİĞİNİ GÖSTERDİ
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 6-7 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları da yayımladı.
Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Banka yetkililerinin, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı konusunda hemfikir olduğunu gösterdi.
Tutanaklarda, ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasının hala güçlü, mevcut para politikasının ise ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı olması nedeniyle, enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümlerine dair daha fazla netlik sağlanmasını beklemek için "iyi bir konumda" olunduğu aktarıldı.
Fed tutanaklarında, "Yetkililer, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı, hükümet politikalarındaki bir dizi değişikliğin net ekonomik etkileri daha belirgin hale gelene kadar temkinli bir yaklaşım benimsenmesini uygun kıldığı konusunda mutabık kaldı." ifadeleri yer aldı.
Banka yetkililerinin genel olarak istihdam ve ekonomik faaliyete yönelik aşağı yönlü risklerin ve enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde olduğu belirtilen tutanaklarda, bunun başlıca nedeni olarak ise gümrük tarifelerindeki artışların potansiyel etkilerinin gösterildiği aktarıldı.
Tutanaklarda, para politikası değerlendirilirken, yetkililerin enflasyonun hala bir miktar yüksek seyrettiğini belirtiği kaydedildi.
Yetkililerin enflasyonun ve işsizliğin yükselme risklerinin arttığı konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen tutanaklarda, "Neredeyse tüm yetkililer enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riski hakkında yorumda bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Tutanaklarda, açıklanan ticaret politikalarının yetkililerin önceki tahmininde varsaydığı politikalara kıyasla reel ekonomik faaliyet üzerinde daha büyük bir baskı oluşturması nedeniyle 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin büyüme tahmininin mart toplantısı için hazırlanan projeksiyona kıyasla daha zayıf olduğu kaydedildi.
Bankanın tutanaklarında, "Reel ekonomik faaliyete yönelik riskler aşağı yönlü olduğu görüldü ve yetkililer ekonominin resesyona girme olasılığının temel tahmin kadar olası olduğunu değerlendirdi." ifadeleri yer aldı.
FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025
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