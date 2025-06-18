FED TUTANAKLARI "TEMKİNLİ BİR YAKLAŞIM" BENİMSENDİĞİNİ GÖSTERDİ

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 6-7 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları da yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Banka yetkililerinin, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı konusunda hemfikir olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasının hala güçlü, mevcut para politikasının ise ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı olması nedeniyle, enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümlerine dair daha fazla netlik sağlanmasını beklemek için "iyi bir konumda" olunduğu aktarıldı.

Fed tutanaklarında, "Yetkililer, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı, hükümet politikalarındaki bir dizi değişikliğin net ekonomik etkileri daha belirgin hale gelene kadar temkinli bir yaklaşım benimsenmesini uygun kıldığı konusunda mutabık kaldı." ifadeleri yer aldı.

Banka yetkililerinin genel olarak istihdam ve ekonomik faaliyete yönelik aşağı yönlü risklerin ve enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde olduğu belirtilen tutanaklarda, bunun başlıca nedeni olarak ise gümrük tarifelerindeki artışların potansiyel etkilerinin gösterildiği aktarıldı.

Tutanaklarda, para politikası değerlendirilirken, yetkililerin enflasyonun hala bir miktar yüksek seyrettiğini belirtiği kaydedildi.