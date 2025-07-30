FED faiz kararını açıkladı Temmuz 2025! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?
ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı faiz kararını gerçekleştirdiği toplantının ardından duyurdu. 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen FED toplantısında çıkan faiz kararı küresel piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılan açıklama ile duyurulan FED faiz kararı, "FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı? sorularını beraberinde getirdi. İşte 2025 Temmuz ayı FED faiz toplantısından çıkan faiz kararı...
Son dakika... FED faiz kararını açıkladı. FED Temmuz ayı faiz toplantısını 30 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirdi. Toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmediği gündemin ana maddelerini oluşturdu. Hatırlanacağı gibi Haziran toplantısında FED faizi 4,25-yüzde 4,50 aralığında sabit tutmuştu.. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte FED faiz kararı...
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.
EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEME GELEBİLİR
Tarifelerin beklenen etkisi, Fed'i iki zıt yöne çektiğini vurgulayan Marey, "Enflasyonun yukarı yönlü etkisi faiz artırımı için bir sebep olabilirken, ekonomik büyüme üzerindeki aşağı yönlü etkisi faiz indirimi için bir sebep olabilir. Bu nedenle, Fed'in tepkilerinin yavaş ve ılımlı olacağını düşünüyoruz. Şimdilik, yılın geri kalanında yalnızca bir faiz indirimi bekliyoruz. Bu indirim de büyük olasılıkla eylül gerçekleşecek." değerlendirmelerinde bulundu.
Marey, Fed'in ekonomik faaliyeti kurtarmak için sınırlı bir alan göründüğünü belirterek, Bankanın enflasyonla mücadele ederken, kredibilitesini de korumak zorunda olduğunu ifade etti.
FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ!
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