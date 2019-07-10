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HaberlerFutbolSon dakika transfer açıklaması! Fenerbahçe'den Mesut Özil transferi için açıklama geldi

Son dakika: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe'den Mesut Özil hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil'i istedikleri habere ilişkin olarak resmi sitesinden bir bilgilendirme yayınlayarak "Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir" dedi

Fenerbahçe

Fenerbahçe, Mesut Özil'in sarı-lacivertli kulüp tarafından istendiği haberlerine ilişkin olarak bir son dakika açıklaması yaptı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.

Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

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