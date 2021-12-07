Fenerbahçe'den Szalai açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.

Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

MACARİSTAN'IN HOCASI, 'CHELSEA'YE GİDECEK' DEDİ

Attila Szalai ile ilgili dış basında uzun süredir transfer haberleri çıkarken, dün Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi'nin açıklamaları yankı buldu. Rossi, Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını söyledi.