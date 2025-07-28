Fenerbahçe - Feyenoord eşleşmesinin hakemleri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Fenerbahçe - Feyenoord eşleşmesinin hakemleri belli oldu. Hollanda'da oynanacak ilk maçı Glenn Nyberg yönetecek. Rövanş maçında ise Istvan Kovacs düdük çalacak.
Giriş: 28.07.2025 - 21:33 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:44
Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçlarının hakemleri belli oldu.
Hollanda'da oynanacak ilk maçı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
Fenerbahçe'nin sahasında oynayacağı rövanş maçında ise Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
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