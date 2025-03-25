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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de şampiyon! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de şampiyon!

        2025 Erkekler Kupa Voley final maçında Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana kupanın sahibi oldu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 16:39 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:55
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        Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de şampiyon!
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        Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-0 mağlup etti ve kupaya uzandı.

        Salon: Yenişehir Spor Salonu

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yavuzakdemir

        Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Lagumdzija, Hidalgo (Volkan Döne, İzzet Ünver, Sotola, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

        Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Caner Dengin, Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Luburic)

        Setler: 19-25, 23-25, 17-25

        Süre: 89 dakika (28, 34, 27)

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