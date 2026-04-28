        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçeli Talisca'dan flaş penaltı açıklaması!

        Talisca'dan flaş penaltı açıklaması!

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu, Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Talisca, "Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim." ifadesini kullandı.

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 18:16
        Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu derbde penaltı atışından yararlanamayan Talisca, kendisine gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yayımladı.

        13. dakikada skor 0-0 iken penaltıyı auta yollayan Brezilyalı yıldız, kaçırdığı penaltının sorumluluğunu üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

        TALISCA: PENALTIYI ATMAMI KİMSE SÖYLEMEDİ, SORUMLULUK BENİM

        "Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim.

        Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası.

        Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum ve bunu gururla yapıyorum.

        Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam."

