FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in, tutuklanan Oktar Grubu'nun lideri Adnan Oktar'ın ve terör örgütü DHKP/C'nin ölen elebaşı Dursun Karataş'ın, 'Dayı' kod adı ya da lakabını kullandığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Sema Dalgıç'ın, Adnan Oktar soruşturmasını konu alan haberinde ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili itirafçı olan bir örgüt mensubu, Gülen'in kod adının 'Dayı' olduğunu söylemişti. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin elebaşı olan Gülen'in bir diğer kod isminin ise 'Kaptan' olduğu biliniyordu.

OKTAR DA GÜLEN GİBİ 'DAYI' ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla onlarca üyesi ile birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kod adının da aynı terör örgütü elebaşı Gülen gibi 'Dayı' olduğu öğrenildi. Adnan Oktar'ın, Gülen'in kod adını kullanması dikkat çekti.

KARATAŞ'A DA ÖRGÜT ÜYELERİ 'DAYI' DEMİŞTİ

Gülen ve Oktar'ın 'Dayı' kod isimlerini kullanmaları akıllara 11 Ağustos 2008 tarihinde Hollanda'da kanserden ölen terör örgütü DHKP/C'nin elebaşı Dursun Karataş'ı hatırlattı. Interpol tarafından 17 ülkede 1500 suçtan aranan Karataş'a da terör örgütü mensupları 'Dayı' lakabını takmıştı ve Karataş bu kod ismiyle biliniyordu.

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