İHA

İstanbul Pendik'teki Kavakpınar Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre geçtiğimiz Ramazan ayında sokakta pide satma kavgası nedeniyle iki fırıncı arasında yaşanan kavgada taraflardan biri diğerini bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklı yaralama olayıyla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenilirken, husumetli iki taraf dün akşam saatlerinde tekrar karşı karşıya geldi.

SİLAHLI SALDIRGAN ARANIYOR

İHA'da yer alan habere göre yaşanan olayda, iddiaya göre silahlı saldırgan, önceden bıçakladığı kişiye bu sefer silahla art arda kurşun yağdırdı. Saldırgan olay yerinden otomobille kaçarken kurşunların hedefi olan fırıncı ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışmalarda bulundu. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin sokakta tartıştığı görüldü. Görüntüdeki kişilerden biri, şoför koltuğunda olan kişiyle kavga ediyor. Şoför koltuğunda oturan kişi de yanında bulunan silahla aracın camından ateş açarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

"ÜÇ EL ATEŞ EDİP, KAÇTI"

Olayı gören mahalle sakini Ali İlhan Uçar, “İki şahıs yol ortasında tartıştı. Şahıslardan biri aracında bulanan silahla 3 el ateş ederek yolda olan kişiyi hedef aldı. Kurşunlar ayaklarına ve kalbine isabet etmiş, daha sonra polis ekipleri gelerek güvenlik önlemleri aldı. Yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Silahla vuran saldırgan ise arabasıyla kaçtı" diye konuştu.