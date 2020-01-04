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HaberlerGündemSON DAKİKA FIRTINA UYARISI! Meteorolojiden fırtına uyarısı! Hızı 105 km'yi bulacak!

Meteorolojiden fırtına uyarısı! Hızı 105 km'yi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 105 kilometreye çıkacağını açıkladı. Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise yarın gece saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtildi

Hava durumu
DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

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