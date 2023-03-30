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Etkili olan rüzgar, bir okulun çatısının uçmasına neden olurken, çadır kentlerde kalan afetzedelere de zor anlar yaşattı. Diğer yandan, sağanak ve fırtına nedeniyle Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde bulunan hasarlı binadan düşen briket parçası, yolda yürüyen Mehmet Nazif Yaşar’ın başına isabet etti.