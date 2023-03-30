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Osmaniye'de feci ölüm! Fırtınada düşen biriket parçası can aldı

Osmaniye'de etkili olan fırtına feci bir ölüme yol açtı. Kentte yolda yürürken başına briket parçası düşen 56 yaşındaki Mehmet Nazif Yaşar, hayatını kaybetti

Son dakika: Fırtınada düşen biriket parçası can aldı!
DHA

Osmaniye'de yolda yürürken, sağanak ve fırtına nedeniyle hasarlı binadan düşen briket parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Nazif Yaşar (56), toprağa verildi.

DHA'da yer alan habere göre kentte önceki gece saatlerinde başlayan yağış, dün öğleden sonra yerini fırtınaya bıraktı.

Fotoğraf: DHA

Etkili olan rüzgar, bir okulun çatısının uçmasına neden olurken, çadır kentlerde kalan afetzedelere de zor anlar yaşattı. Diğer yandan, sağanak ve fırtına nedeniyle Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde bulunan hasarlı binadan düşen briket parçası, yolda yürüyen Mehmet Nazif Yaşar’ın başına isabet etti.

Fotoğraf: DHA

Yaşar, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yaşar’ın cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Mehmet Nazif Yaşar’ın cenazesi ilk olarak Fakıuşağı Mahallesi'ne getirilerek, helallik alındı. Sunar Nuri Çomu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Mehmet Nazif Yaşar, Fakıuşağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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