Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.

Açıklamada, enflasyondaki sıçrama ve cari açıktaki artış nedeniyle makro ekonomik istikrar üzerindeki aşağı yönlü risklerin kuvvetlendiği ifade edildi.

Ekonomi politikalarının kredibilitesinin son aylarda kötüleştiğinin aktarıldığı açıklamada, seçimler sonrasındaki ilk politika aksiyonlarının belirsizliğinin arttığı kaydedildi.

Yüksek yakıt fiyatları ve hane halkı harcamaları nedeniyle cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının bu sene yüzde 6,1'e yükselmesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, liradaki düşüş ve turizmdeki toparlanmayla bu oranın gelecek sene yüzde 4,1 oranına düşmesinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin büyük dış finansman ihtiyacının ülkeyi şoklara karşı hassas bıraktığına dikkat çekildi.

Sağlıklı dış talep, turizmde devam eden toparlanma, altyapı harcamaları ve istihdamdaki artış sayesinde Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 4,5 oranında büyüme göstermesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3,6 oranında büyümesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin büyük ve çeşitli olduğunun altı çizilirken, özel sektörün canlı olduğu vurgulandı.

EN SON 27 OCAK 2017'DE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Moody's, Ba2 ile Türkiye'nin kredi notunu iki kademe altında, S&P ise BB- ile üç kademe altında tutuyor. Fitch, en son 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin 'BBB-' olan notunu 'BB+'ya düşürmüş, 'Negatif' olan görünümünü ise 'Durağan' olarak değiştirmişti. 21 Temmuz 2017 ve 19 Ocak 2018'deki değerlendirmelerinde ise 'BB+' not ile 'Durağan' görünüm korunmuştu.

Moody's 7 Mart'ta sürpriz bir kararla Türkiye'nin kredi notunu bir basamak indirerek Ba1'den Ba2'ye çekmiş, not görünümünü ise negatiften durağana revize etmişti. Kuruluş 2 Haziran'da da Türkiye'nin kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye almıştı. İzleme süresi 90 günden 180 güne kadar uzayabiliyor. Aşağı yönlü izlemelerin yarısı not indirimi ile sonuçlanıyor.

S&P de 1 Mayıs'ta Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirmişti.

HAZİNE'NİN ÇALIŞTIĞI İKİ KURUM VAR

Hazine Müsteşarlığı'nın resmi olarak çalıştığı iki derecelendirme kuruluşu Moody's ve Fitch. S&P ise Hazine ile bir derecelendirme anlaşması olmaksızın değerlendirme yapıyor. Hazine 2013 yılında S&P şirketiyle sözleşmesini bitirmiş, yerine Fitch ile anlaşmıştı.

YERLİ VE MİLLİ KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU GELİYOR

Ankara, net değerlendirmelerinde siyasi davranmakla eleştirdiği uluslararası kredi derecelendirme şirketlerine karşı yerli derecelendirme kuruluşu için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, geçtiğimiz hafta "Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık" diyerek hükümetin bu alanda attığı adımların işaretini vermişti. Milli Derecelendirme Kuruluşu oluşturulması Orta Vadeli Program'ın da (OVP) hedefleri arasında yer alıyor.

OCAK AYINDA OFİSİ KAPATTI

Fitch, 19 Ocak'ta İstanbul Levent'te bulunan ofislerini kapatma kararı aldığını duyurmuştu. Böylece dünyanın önde gelen üç kredi derecelendirme kuruluşunun da Türkiye'de ofisi kalmadı.