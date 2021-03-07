Fiyatı altınla yarışıyor! 0:00 / 0:00

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Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan örtü altı eriğin kilogramı 500 liradan satılıyor. Adeta altınla yarışan eriğin fiyatını duyanlar şaşkınlık yaşıyor.

AA'nın haberine göre, Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, Göksu Mahallesi'ndeki erik bahçesinde hasada katıldı. Üreticilerle sohbet eden Erdoğan, erkenci erik hasadının çiftçiler için bereketli olmasını diledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da ilçe genelinde 14 bin dekar açık alanda erik üretimi yapıldığını ve bu yıl 21 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.

Üretici Uzay Gezer ise, erik hasadına başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, verimden memnun olduklarını aktardı. Gezer, kilogramını 500 liradan sattıkları eriği başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyükşehirlere gönderdiklerini ifade etti.

'ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR AMA ERİK FİYATI DÜŞMEDİ'

İHA'nın haberine göre, yeşil erik hasadın yapılmasının ardından tezgahlarda yerini aldı. Tezgahlarda 14 tanesi 60 TL olan eriğin kilo fiyatı ise çeyrek altınla yarışıyor. Erik almak için tezgaha gelen vatandaşlar ise fiyatı duyunca almaktan vazgeçiyor. İstanbul’da manav olarak çalışan bir esnaf, altın fiyatının düştüğünü ancak erik fiyatlarının düşmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Paketleri 60 TL. Paketlerin içinde 14 adet erik var. Tadına bakmaya kıyamıyorum çeyrek altın ile yarışıyor. Ben 1 kilodan daha az aldım 500 TL ödedim. Altın fiyatları düşüyor ama erik fiyatı düşmedi. Geçen sene aynı zamanlarda paketini 10 TL’ye veriyorduk eriğin. Hamile kadınlar istiyor. Fiyatı ne olursa olsun tezgahımıza koymak zorundayız" dedi.