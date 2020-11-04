'Korona' önlemi! O ilçeye giriş çıkış yasaklandı! 0:00 / 0:00

İHA

Tunceli'nin Mazgirt İlçe Kaymakamı Muhammed Şahin başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında çoklu vaka ve temaslıların bulunması nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanların, bir hafta süreyle ilçe merkezi ve köylerine giriş çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

GEREKİRSE BİR HAFTA DAHA UZATILACAK

İHA'da yer alan habere göre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, gerek duyulması halinde sürenin bir hafta süreyle uzatılabileceği yönünde de karar aldı. İlçede Sağlık Müdürlüğü koordinesinde filyasyon ekiplerinin de çalışma yaptığı kaydedildi.