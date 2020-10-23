İlçede vakalar artışa geçince!

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Kurul tarafından yapılan toplantıda ilçeye bağlı Yeşilyurt ve Kavaklıdere mahallelerinde 23 Ekim 2020 Tarihinden 9 Kasım 2020 tarihine kadar işletmelerin kapanış saati 20.00 olarak düzenlendi.

KOLLUK GÜÇLERİ DENETLEYECEK

İHA'da yer alan habere göre kapanış saati kısıtlaması üretim yapan işletmeler ve akaryakıt istasyonları için uygulanmayacağı öğrenilirken, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri tarafından denetlenecek.

"SAAT 20.00'DEN 06.00'YA KADAR KAPANACAK"

Alaşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla Yeşilyurt ve Kavakklıdere mahallelerinde 23 Ekim 2020 günü saat 20.00’den başlayarak, 9 Kasım 2020 tarihine kadar üretim yapan işletmeler ve akaryakıt istasyonları dışında kalan tüm işyerlerinin akşam 20.00’den sabah saat 06.00’a kadar kapalı kalmasına karar verildi. Kararlara uymayanlar hakkında Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine göre idari para cezası uygulanacak ve ilgili kanun maddeleri gereğince işlem yapılacak, ayrıca TCK 195. Maddesine göre suç duyurusundan bulunulacaktır."