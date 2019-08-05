Galatasaray, borçlarını üç bankadan oluşan konsorsiyum ile mevcut borçlarını yapılandırdığını duyurdu!

Yapılan anlaşmaya göre sarı-kırmızılılar 2 yıl anapara ödemeden borçlarını 5 yıllık vadeye yaydı.

Daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş da borçlarını yapılandırmıştı.

Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır.

Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."