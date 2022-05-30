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Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor! 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde başkan adayları çalışmalarına devam ediyor. Eşref Hamamcıoğlu 5 teknik adamla görüştüklerini ifade ederken, Dursun Özbek ise transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte son dakika haberinin detayları

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  • 01
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    Galatasaray'da seçim öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Başkan adayları, 11 Haziran’daki seçim için yoğun mesai harcıyor.
  • 02
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    Eşref Hamamcıoğlu, görüntülü konferans sistemi ile üyelere seslendi. Hamamcıoğlu, teknik adam ve kadro planlaması hakkında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
  • 03
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    5 teknik adam ile ilk tur görüşmelerinin tamamlandığını belirten Eşref Hamamcıoğlu, seçimin ardından son kararı vereceklerini söyledi.
  • 04
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Hamamcıoğlu, takıma gelecek sağlayacak bir oyuncu listesine sahip olduklarını dile getirdi.
  • 05
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    Diğer başkan adayı Dursun Özbek ise teknik adam konusunu çözüme kavuşturarak göreve başlamak istiyor.
  • 06
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    Dursun Özbek'in daha önce telefonda görüştüğü Fatih Terim ile yüz yüze görüşeceği gelen haberler arasında.
  • 07
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    Özbek - Terim zirvesinden sonuç çıkmaması halinde Dursun Özbek, diğer alternatiflere yönelecek.
  • 08
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    Dursun Özbek ve ekibi, transfer konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.
  • 09
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    Özbek'in seçilmesi halinde Altay ile sözleşmesi biten Cebrail Karayel ile anlaşma sağladığı gelen haberleri arasında.
  • 10
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    Bu arada devre arasında sözleşmesi geçici olarak feshedilen Mbaye Diagne, sarı kırmızılı takımda kalmak istiyor.

     
  • 11
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    İtalya ve Belçika’dan da teklifler alan Senegalli futbolcunun önceliğinin Galatasaray olduğu kaydedildi.  
  • 12
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    GÜNDEMDEKİ İSİMLER

    Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu sessiz bir şekilde hoca ve transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler
  • 13
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    Vida: Galatasaray'da Marcao veya Nelsson'un olası satışı yeni stoper arayışlarını arttırdı. Vida ilk gündeme gelen isimlerden biri oldu.
  • 14
    Son dakika: Galatasaray'da başkan adaylarının yoğun mesaisi - Galatasaray haberleri

    Isco: 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra La Liga'dan Sevilla ve Betis ile ABD'den Inter Miami de transfer etmek istiyor.

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