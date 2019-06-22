UEFA ile yaptığı FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmadan oyuncu alamayacak olan Galatasaray'ın imdadına Mbaye Diagne yetişti! Devre arasında transfer olduğu sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşayan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Senegalli yıldız, Al Nasr ile anlaştı!

Turkcell BiP Spor'un haberine göre Suudi Arabistan ekibi, Mbaye Diagne ile yıllık 4 milyon Euro'dan anlaşma sağladı. Galatasaray'a da 13 milyon Euro'luk teklif yapan Al Nasr, sarı-kırmızılı idarecilerden 16 milyon Euro yanıtı aldı. Haberde iki takımın pazarlıklara devam ettiği ve kısa bir süre içinde ortak noktayı bulmaları beklendiği kaydedildi.

Sezona Kasımpaşa'da başlayan, devre arasında ise Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, geçen sezon hem gol kralı olmuş hem de rekor kırmıştı. Senegalli yıldız ileleri 30 kez havalandırdı.

Diagne, 10 gol attığı Galatasaray'daki performansıyla zaman zaman eleştirilse de Süper Lig'de bir sezonda en fazla gole ulaşan yabancı oyuncu unvanını ele geçirdi. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, bu rekoru elinde bulunduruyordu.