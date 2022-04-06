Gazeteci Rauf Gerz'in ölümü şoke etti! 'Katil bariyer' yeniden gündemde 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in kullandığı motosiklet, önceki gün İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpışmış, motosiklet bariyere vurmuştu. Gerz olay yerinde yaşamını yitirmiş, otomobil sürücüsü Y.Ç. gözaltına alınmıştı. Evli ve bir çocuk babası olan Rauf Gerz, uzun yıllar havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gerz'in ölümüne ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü Y.Ç'nin işlemleri tamamlandı. Gaziosmanpaşa Adliyesinde ifadesi alınan Y.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, Gerz'in motosikletiyle seyrederken şerit değiştiren bir otomobille çarpışması ve yere düşmesi yer alıyor.

"BU KAZA ÖNLENEBİLİRDİ"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise, katil bariyerlere dikkat çekti.

Özsoy, "Bu kaza önlenebilirdi çünkü otomobiller için tasarlanmış olan oto korkulukların altındaki demir dikmeler maalesef çaptığımız zaman giyotin etkisi yapıyor. Ve bizi bir satır gibi kesiyor. Ona çarpanın kurtulma şansı yok. Üzerimizdeki kask ve koruyucu kıyafetler sadece düşük süratlerde yaralanmaya karşı koruyor. Fakat kalkıp da bir demir bariyere, bir korkuluğa veya bir direğe çarptığınız zaman hiçbir etkisi olmuyor. Bizim istediğimiz aslında çok basit bir önlem. Biz motorcu dostu bariyer istiyoruz. Şu an İstanbul'da bazı bölgelerde var ama biz tüm bariyerlerde uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden gazeteci ve radyocu Rauf Gerz

'BARİYER KONUSU ÇOK BÜYÜK BİR RİSK'

Alınabilecek önlemlerle çok sayıda can kurtulacağını belirten Özsoy, "Önemli bir değerimizi kaybettik. Radyocu, haberci, motosiklet konusunda çok bilinçli bir insandı. Çok üzgünüz. Dün Türkiye'de 5 kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybetti. Bariyer konusu çok büyük bir risk ve çok basit bir önlem alınarak bu canlar kurtulabilir. Yetkililerden özellikle rica ediyorum. Riskli bölgelerde uygulanacak küçücük bir önlemle canlar kurtulacak" diye konuştu.

'MAALESEF ÇOK FECİ ŞEKİLDE CAN VERİYORUZ'

DHA'da yer alan habere göre motosiklet kullanıcılarının sayısının her geçen gün arttığına değinen Özsoy, "Bariyerler otomobiller için dizayn edilmiş yükseklikte. Bununla ilgili bir durum yok. Fakat altındaki dikmeler, motosikletçi kaza yaptığı zaman yere düşüyor. Yerde sürüklenerek, bariyerlere doğru gittiği zaman o dikmeler satır etkisi gösteriyor. Maalesef çok feci şekilde can veriyoruz. Uzuvlarımız kopuyor. Kan kaybından ölüyoruz ya da kafamız, kolumuz, bacağımız kopuyor. Türkiye'de sayımız 3.5 milyonu geçti ama bununla ilgili yeterli bir önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.

RİSKLİ 96 NOKTA

İstanbul'da motosikletçiler için 96 riskli alan belirlediklerini ifade eden Özsoy, "Motorcu dostu bariyerlerle kaplanırsa korkuluklar, ölümler inanın yüzde 90 azalacak. Bu kadar ciddi bir şeyden bahsediyorum. Bu konuda sabrımız kalmadı, ölümler artık olmasın. İstanbul'da bizim belirlemiş olduğumuz 96 riskli nokta var ama bunların tamamının kapanmasına gerek yok. Maliyetli de değil" diye konuştu.

"BARİYERLERDE TAMPON OLSAYDI YAŞAYABİLİRDİ"

İstanbul Yıldızları Motosiklet Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Çelik, TEM Otoyolu'nda Gerz'in hayatını kaybettiği nokta için yetkilerden çözüm beklediklerini söyleyerek, "Ayrımı uzun bir nokta. Kazaya sebebiyet veren şahıs maalesef son anda karar verdiği için yolunda devam eden arkadaşımızı altına alarak sürüklüyor. Bu dikmelere çarpmasına neden olmuş. Burada acı bir durum var. Bariyerlerde tampon olsaydı yaşayabilirdi" dedi.

Motosiklet sürücü Gökhan Şen de "Sırf bu sebepten çocuklar babasız, anneler evlatsız kalıyor. İstediğimiz tek şey buralara bariyer yapılması. Sırf bunlar yüzünden hayatımızdan oluyoruz. Katil bariyer istemiyoruz" şeklinde konuştu.