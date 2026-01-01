Gaziantep'te ATV kazası: 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Gaziantep'te yakıtı biten otomobillerini iterek akaryakıt almaya çalışan vatandaşlara ATV çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan 24 yaşındaki 2 çocuk babası Harun Kaplan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Gaziantep’te akaryakıt istasyonuna ulaşmak isteyen kişilere ATV çarptı. Kazada Harun Kaplan (24) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
AKARYAKITI BİTEN OTOMOBİLİ İTİYORLARDI
DHA'nın haberine göre kaza; dün gece saatlerinde Gaziantep'te meydana geldi. Harun Kaplan ve 3 arkadaşının içinde bulunduğu otomobilin yakıtı bitti. Yolda kalan otomobili iterek akaryakıt istasyonuna ulaşmak isteyen gruba, ATV çarptı.
OTOMOBİL VE ATV ARASINDA SIKIŞTILAR
Otomobil ile ATV arasında sıkışan Harun Kaplan ile 2 arkadaşı ile direksiyondaki kişi ve ATV sürücüsü yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 ÇOCUK BABASI KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası Harun Kaplan kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen ATV sürücüsünün de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
CENAZESİ AİLESİNE SEVK EDİLDİ
Harun Kaplan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.