        Son dakika: Gaziantep'te bir çocuk, kuzeninin kullandığı TIR'ın altında kaldı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te bir çocuk, kuzeninin kullandığı TIR'ın altında kaldı

        Gaziantep'te yürek yakan bir kaza meydana geldi. Bisiklet sürerken kuzeni B.Ç.'nin kullandığı TIR'ın altında kalan 10 yaşındaki Muhammed Çiloğlu hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:28
        Kuzeninin kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Gaziantep'te bisiklet sürerken kuzeni B.Ç.'nin kullandığı TIR'ın altında kalan Muhammed Çiloğlu (10) hayatını kaybetti.

        BİSİKLET SÜRERKEN GELEN ÖLÜM

        DHA'nın haberine göre kaza, bugün sabah saatlerinde Gaziantep'in Akçagöze Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Çiloğlu bisiklete binmek için sokağa çıktı. Bu sırada Çiloğlu, yolun karşısından gelen kuzeni Bayram Ç.'nin kullandığı TIR'ın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Çiloğlu’nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammed Çiloğlu’nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Bayram Ç.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

