Gaziantep'te bisiklet sürerken kuzeni B.Ç.'nin kullandığı TIR'ın altında kalan Muhammed Çiloğlu (10) hayatını kaybetti.

BİSİKLET SÜRERKEN GELEN ÖLÜM

DHA'nın haberine göre kaza, bugün sabah saatlerinde Gaziantep'in Akçagöze Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Çiloğlu bisiklete binmek için sokağa çıktı. Bu sırada Çiloğlu, yolun karşısından gelen kuzeni Bayram Ç.'nin kullandığı TIR'ın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Çiloğlu’nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammed Çiloğlu’nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bayram Ç.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.