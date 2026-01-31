Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

        Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

        Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:04 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:04
        Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
        Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, Şehitkamil ilçesi Bedir Mahallesi Kuzeyşehir kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 1'i ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Celal Kalahası, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
