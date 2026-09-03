Kayıp şahsın cansız bedeni hastane bahçesinden çıktı!
Gaziantep'te günlerdir kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki S.O.'dan acı haber geldi. Şehir Hastanesi'nin bahçesindeki çalılıkların arasında yoğun koku fark edilmesi üzerine yapılan ihbarda ortaya çıkan kişinin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu S.O. olduğu belirlendi. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek
Gaziantep'te ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan şahıs, şehir hastanesi bahçesindeki çalılıkların arasında ölü bulundu.
ÇALILIKLARDAN GELEN KOKU İHBAR ETTİRDİ
İHA'da yer alan habere göre olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'ndeki Gaziantep Şehir Hastanesi bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, bahçede çalılıkların arasında yoğun koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu hastane yetkililerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde çalılıkların arasında bir şahıs ölü olarak bulundu.
KİMLİĞİ ADLİ TIPTA BELİRLENDİ
Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli tıpta yapılan kontrollerde ölü bulunan şahsın, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan S.O. (46) olduğu belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
Şahsın ölüm nedeninin otopsi raporunun ardından netleşeceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.