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Türkiye ve İslam düşmanlığı ile bilinen aşırı sağcı PVV partisinin Genel Başkanı Wilders Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Wilders'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere tepki yağdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist... Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa, insanlık tam zıddındadır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz. Çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür. Geert Wilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye’de, Libya’da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa’da Hitler’in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, "Avrupa kendini bilmeyen/sorumsuz/dengesiz Geert Wilders gibi sözde liderlerden dolayı büyük bir sınavda. Yükselen faşizm ve İslamofobi (başta AB) kimseye huzur getirmez. Güçlü olmak zorundayız; terörizmi büyütmek isteyenlere inat insanlık kazanmalı" dedi.